È morto Ugo Gregoretti, regista e attore, aveva 88 anni. Era nato il 28 settembre 1930 a Roma e oggi è deceduto proprio nella sua casa della capitale.

Una vita per l’arte

Per Ugo Gregoretti una vita dedicata all’arte di regista, autore televisivo, attore, giornalista e drammaturgo. Molto famose sia le opere per il grande schermo che per il piccolo schermo Controfagotto, Omicron, Romanzo popolare italiano e Circolo Pickwick.

Era stato assunto in Rai nel 1953 grazie a una raccomandazione, ma per lui non era un problema. Successivamente scelse Santa Chiara come patrona della televisione, in merito, ricorda Ansa, disse: “Così alla fine proposi proprio quel miracolo, ovvero il fatto che Santa Chiara, nella sua nuda cella conventuale, vide proiettate sul muro le immagini dell’agonia di San Francesco. Lei, pensai, ha inventato la presa diretta in tempo reale. A Pio XII la cosa piacque molto“.

Nel 2006 ha pubblicato la sua autobiografia Finale aperto, uscita nuovamente nel 2012 con il titolo La storia sono io (con finale aperto).

Premi e riconoscimenti

Al Bari Film Fest aveva raccontato: “Perché ho girato così pochi film? C’è un motivo. Per molti ero un miserabile rospo che usciva dal pantano maleodorante delle disprezzatissima tv, osando fare un salto nell’Olimpo del cinema“.

In merito al rapporto tra la televisione e la sinistra, racconta: “Era un morbo generalizzato il disprezzo delle tv da parte degli ambienti culturali. Una cosa vera anche oggi. Io ho vissuto le conseguenze di questo disprezzo, perché venivo proprio da quell’ambiente. Ho smesso di fare cinema anche per questo: mi hanno convinto di non essere capace di farlo“.

Nel 2009 aveva ricevuto il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, come “giornalista, autore teatrale e televisivo, regista, attore, sempre uomo d’alto impegno intellettuale e civile“. All’attivo aveva anche il Nastro d’argento alla carriera conquistato nel 2010. Ha anche ottenuto il riconoscimento di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.