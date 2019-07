In India, un uomo è stato coinvolto in un incidente e dichiarato morto in ospedale. Tuttavia, proprio durante la preparazione dei suoi funerali, i famigliari si sono resi conto che, in realtà, era ancora vivo.

Giovane dichiarato morto ma i famigliari scoprono che è ancora vivo

Inquietante la vicenda che ha coinvolto Mohammad Furqan, un venticinquenne di Lucknow, in India. Il ragazzo, il 21 giugno scorso è rimasto vittima di un incidente stradale. Ricoverato in ospedale, è stato dichiarato morto dai medici della struttura nella disperazione dei suoi famigliari. Questi, hanno iniziato a preparare i funerali e la cerimonia per dare l’estremo saluto al proprio caro ma, poco prima che ciò avvenisse, si sono accorti che il giovane faceva dei movimenti. E’ stato il fratello Mohammad Irfan a fare l’incredibile scoperta, riportata anche dall’inglese Independent.

A questo punto, Furqan è stato portato all’ospedale Ram Manohar Lohia, visitato e sottoposto a ventilazione meccanica.

Le condizioni del venticinquenne dichiarato morto per errore

I parenti del venticinquenne hanno rivelato a NDTV che quando hanno detto ai responsabili della struttura dove era stato ricoverato Furqan di essere rimasti senza soldi, questo era stato immediatamente dichiarato morto. In realtà, il medico che ora sta curando il giovane, ha riferito che non è cerebralmente morto. I suoi riflessi stanno funzionando, ha polso e pressione sanguigna ed è ricoverato in rianimazione.

Morti apparenti, le altre storie

Quella di Furqan non è la prima storia di risvegli e di morti apparenti. Qualche mese fa, ad esempio, fu la volta della piccola di sette mesi Keilin Johanna Ortiz Montoy, dichiarata morta dopo terribili attacchi di diarrea e febbre, risvegliatosi durante i suoi funerali. Un altro caso arriva dalla Russia, dove Lyudmila Steblitskaya si è svegliata prima dell’autopsia, dopo tre giorni passati nell’obitorio e, in seguito, in ospedale dove aveva avuto un infarto. In Sudafrica, un uomo di cui era stato dichiarato il decesso dopo un attacco d’asma, si è risvegliato in una cella frigorifera ed è stato tratto in salvo.