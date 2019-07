Marco Bocci e Laura Chiatti sono ufficialmente una coppia inossidabile. I due festeggiano oggi 5 anni di matrimonio e hanno riempito i loro profili social di dediche e foto romantiche.

Sposati e felici da 5 anni

“Oggi sono 5 anni… magari tra 50 ci scegliamo di nuovo….!felice anniversario amore“, la prima a condividere l’amore sui social è Laura Chiatti che pubblica una vecchia foto che li vede al mare bellissimi e uniti. I commenti dei vip si sprecano, da Miriam Leone, a Michela Quattrociocche e anche all’amico Francesco Arca. I due si sono sposati il 5 luglio del 2014 a Perugia e dal loro amore travolgendo, scoppiato subito, sono nati Enea e Pablo, i figli della coppia.





La risposta di Marco Bocci

Certo che Marco Bocci proprio non poteva non replicare alle dolci parole e alla speranza della moglie, così, in risposta alla speranza della Chiatti di scegliersi di nuovo risponde: “Ovvio che ci riscegliamo, ti costringo…“. Poi anche lui parla di questo anniversario di matrimonio e degli anni passati insieme: “I cinque anni, quelli belli, quelli che non si dimenticano mai.

HAPPY FIVE amore mio …. e non sentirli“.





L’amore tra Bocci e Chiatti

Qualche mese fa Laura Chiatti era stata ospite a Verissimo dove aveva raccontato della voglia di un terzo figlio: “Non dico cinque, ma io sarei voluta arrivare almeno tre figli ma Marco per ora è irremovibile. Devo dire che da una parte lo capisco perché per ora i nostri sono talmente piccoli che per seguirli bene, per stare molto con loro bisogna anche fare dei piccoli sacrifici“, chiariva l’attrice, chissà che ora le cose non possano cambiare.