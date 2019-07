Che Michelle Hunziker sia innamorata dell’Italia è cosa nota. La svizzera ha conquistato il nostro Paese e l’amore, diciamolo, è reciproco. In queste ultime ore la conduttrice ha spiegato sui social tutto il fascino delle vacanze estive italiane.

Michelle Hunziker e le vacanze italiane

“L’estate italiana… per me ancora oggi la più bella vacanza che si possa fare in assoluto! Pensate che da piccola partivo dalla svizzera tedesca, da “Zuchwil” con mia mamma, mio fratello e mio papà in una piccola Volkswagen rigorosamente senza aria condizionata… finestrini chiusi per non spettinare la cotonatura di mamma Ineke, la quale ovviamente fumava…“, ha scritto su Instagram la conduttrice. Le vacanze a casa Hunziker avevano una sola destinazione: Gatteo a Mare sulla riviera adriatica, “Per me Gatteo era come andare alle Maldive!!“. E ancora: “Almeno durante l’estate, nella spensieratezza e nel goderci delle meritate vacanze, cerchiamo di vedere l’incredibile bellezza di questo paese… senza pensare a tutto ciò che non funziona… ci penseremo quando ci siamo ricaricati e dopo aver collezionato tante emozioni che solo l’estate in questa forma sa dare!!!“.

La risposta del sindaco di Gatteo

“Ringrazio Michelle Hunziker a nome di tutta la nostra Comunità e la ringrazio per le sue parole sulla nostra località turistica! Per noi è un onore poter regalare momenti di gioia e spensieratezza alle migliaia di turisti e residenti che ogni anno scelgono Gatteo Mare come meta delle loro vacanze. Invito la Sig.ra Hunziker a venire a trovarci ancora, saremo davvero contenti di averla come nostra ospite; Gatteo Mare la attende a braccia aperte!!“, ha scritto su Facebook Gianluca Vincenzi, il sindaco di Gatteo.

