Dramma nella notte in provincia di Foggia, dove una giovane ragazza di 24 anni ha perso la vita. La ragazza si trovava a bordo della sua auto quando è rimasta vittima di un terribile e roccambolesco incidente.

Finisce con la sua auto in mare

La scorsa notte la giovane si trovava a bordo della sua auto, una Fiat Panda nei pressi del porticciolo di Vico del Gargano, frazione Ischitella provincia di Foggia. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo finendo in mare.

La 24enne sfortunatamente è rimasta intrappolata nel mezzo morendo annegata, a nulla sono vale le operazioni di rianimazione. La giovane non era sola al momento dell’incidente, insieme a lei c’era il fidanzato che invece è riuscito a salvarsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118.