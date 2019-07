Una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito l’Indonesia, dove ora è stato diramato un allarme tsunami. Il sisma ha avuto luogo nel Mare delle Molucche, 185 chilometri a sud di Manado, capitale della provincia di Sulawesi Settentrionale. La scossa ha provocato il panico nella città di Ternate, a 150 chilometri dall’epicentro: almeno 200mila persone sarebbero evacuate verso le zone più alte all’interno dell’isola, come riportano alcune fonti stampa.

Indonesia: terremoto 6.9, paura per l’allerta tsunami

Il terremoto è avvenuto a 24 chilometri di profondità tra Suwalesi Settentrionale e Maluku, come ha riportato la US Geological Survey. Benché non ci siano stati feriti o vittime, per quanto è noto finora, la scossa è stata avvertita distintamente nelle zone costiere dell’arcipelago che si affacciano sul Mare delle Molucche.

Il panico è scaturito quando l’agenzia geofisica indonesiana ha diramato un’allerta tsunami, purtroppo un’evento che segue spesso questo tipo di terremoti, come sa bene il popolo indonesiano. Nel 2004 le vittime di uno tsunami innescato da un terremoto di magnitudo 9.1 nella costa di Sumatra provocò 220mila vittime, uno dei disastri naturali più tragici avvenuti negli ultimi 20 anni.

L’incubo tsunami in Indonesia

Purtroppo l’arcipelago indonesiano, lo Stato insulare più vasto al mondo, si trova in una zona a forte rischio sismico, conosciuta come la Cintura di fuoco del Pacifico. Recentemente, lo scorso ottobre, l’isola di Sulawesi era stata colpita da un violento terremoto che aveva provocato uno tsunami.

Poco tempo dopo era seguita un’eruzione vulcanica, che alcuni esperti sospettano sia stata innescata proprio dal sisma. Migliaia di persone sono morte a seguito dello tsunami che ha devastato la città di Palu, un’ecatombe innescata da una scossa di magnitudo 7.5 avvenuta a 20 chilometri di profondità nella zona centrale dell’isola.