Tragiche notizie arrivano da Los Angeles, si è spento a soli 20 anni l’attore di casa Disney Cameron Boyce, idolo dei più giovani. L’attore aveva preso parte a serie tv e film per ragazzi come Jessie e The Descendants. La sua morte lascia sgomenti i famigliari, gli amici e i fan che non riescono a credere a quanto accaduto.

La Disney dice addio a Cameron Boyce

Stella emergente del panorama cinematografico americano, Cameron Boyce si è spento questa notte a soli 20 anni. Secondo quanto riferito, il giovanissimo attore è morto nel sonno a causa di una crisi convulsiva. L’annuncio è stato dato dalla famiglia: “È con profondo dolore che annunciamo che abbiamo perso il nostro Cameron. Se n’è andato nel sonno a causa di una crisi convulsiva causata da condizioni mediche complesse per le quali era in cura”.





Un messaggio colmo di dolore: “Il mondo adesso è senza dubbio privo di una delle sue luci più brillanti, ma il suo spirito virà a lungo grazie alla gentilezza per la quale noi tutti lo conoscevamo”. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo e il rispetto della privacy.

Cameron Boyce: l’addio alla baby-star

La carriera di Cameron Boyce inizia quando lui ha soli 7 anni, come modello per un catalogano promozionale della Disney al quale sono seguite partecipazione in campagne pubblicitarie per i marchi Nestlé, K-Mart, Garnet Hill … Dal 2008 inizia a recitare nelle più disparate occasioni, a partire dalla partecipazione nel video musicale del brano firmato Panic at the Disco That Great Gentleman e in altri, come in Whip my Hair di Willow Smith, figlia del famoso attore.





Il ruolo che lo ha lanciato nella Hall of Fame dei giovanissimi attori di casa Disney è quello del figlio di Crudelia De Mon nella saga The Descendats, dedicata agli ipotetici discendenti dei cattivissimi Disney. Ha preso anche parte ad altre esperienze cinematografiche e televisive come General Hospital: Night Shift, Riflessi di paura e Eagle Eye. Cameron era pieno di vita e di interessi, tra questi c’era la danza, soprattutto la break dance.

