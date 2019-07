Una bimba di 18 mesi è precipitata da una nave da crociera per circa 100 metri, schiantandosi sulla banchina di cemento davanti agli occhi della madre. È accaduto a bordo di un’imbarcazione della Royal Caribbeans – la ‘Freedom of the Seas’ – attraccata al molo di San Juan (Porto Rico), e potrebbe essersi trattato di un tragico incidente. Gli inquirenti lavorano a questa ipotesi, dopo aver ricostruito parzialmente la dinamica della caduta. Secondo quanto emerso, la piccola si trovava tra le braccia del nonno e gli sarebbe scivolata mentre giocavano.

Bimba cade dalla nave da crociera

La piccola vittima, originaria dell’Indiana (Stati Uniti), viaggiava sulla ‘Freedom of the Seas’ insieme alla sua famiglia, e al momento della tragedia si trovava nella cabina dell’11° piano con il nonno. Sarebbe stato proprio quest’ultimo, sporgendo la nipote fuori per motivi ancora da accertare, a perdere la presa facendola precipitare da un’altezza di circa 100 metri.

Per le autorità potrebbe essersi trattato di un incidente ma non si escludono accuse a carico dell’uomo. La minore sarebbe scivolata dalle sue braccia finendo per schiantarsi sulla banchina sottostante, morendo poco dopo.

La madre avrebbe assistito alla scena e le sue urla avrebbero richiamato l’attenzione di passeggeri e membri dell’equipaggio, ma per la figlia non c’è stato nulla da fare.

La niña se le resbaló de sus brazos y cayó desde una ventana del crucero "Freedom of the Seas". https://t.co/jN0HkhaR0L — Telenoticias (@TelenoticiasPR) 8 luglio 2019

Indagini in corso

La finestra della nave da crociera Freedom of the Seas da cui è precipitata la bimba di 18 mesi – Fonte: Facebook Cruceros Puerto Rico

Le indagini sono ancora in corso e i rilievi sulla nave sono andati avanti fino alle 22 del 7 luglio scorso, giorno della tragedia. Per consentire agli inquirenti di isolare la scena, tutti i passeggeri sono stati temporaneamente allontanati dall’11° ponte dell’imbarcazione.

Secondo i media locali, la piccola sarebbe morta poco dopo il trasferimento al più vicino ospedale. Al vaglio della polizia le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della nave della Royal Caribbeans. Alcune sequenze potrebbero rivelarsi fondamentali per tracciare il perimetro definitivo dell’accaduto e di eventuali responsabilità.

*immagine in alto: fonte/Facebook Cruceros Puerto Rico, dimensioni modificate