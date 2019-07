Elisabetta Canalis ha postato una dolcissima immagine di sua figlia abbracciata alla nonna. Il rapporto tra nipoti e nonni è molto sentito da tutti e a volte sono i vip a postare foto e dediche alle nonne di casa.

Vacanze in Sardegna

L’ex velina, decisamente molto amata sui social, è tornata a casa, nella sua Sardegna, insieme alla piccola Skyler. Non solo vacanze italiane e lieto ritorno a casa, ma anche un nuovo speciale incontro tra la figlia e la nonna. “Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama“, racconta la Canalis. “Avere i nonni è un privilegio che non tutti abbiamo, ma se hai la fortuna di averli ancora con te ricordati di dirgli quanto sono importanti, di ascoltarli e di dedicargli attenzioni perché saranno quei frammenti di tempo che porterai con te per tutta la vita“, conclude. I fan rispondono mostrandosi molto comprensivi e condividendo i ricordi dei loro nonni. Un momento di dolce unione per tutti con un viaggio nei ricordi.





La Canalis e i cani

Elisabetta Canalis si batte per gli animali e non è la prima volta. In un video pubblicato online ha mostrato tutta la sofferenza di un cane lasciato solo in macchina al sole.