Nessuno ha dimenticato Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, oltre all’immagine pubblica, quella privata mostra due uomini molto vicini alle proprie compagne di vita a cui sono rimasti legati per più di 40 anni.

Ombretta Colli e il ricordo di Giorgio Gaber

Ombretta Colli era la moglie di Gaber, in un vecchio sketch, Gaber “presentava” la donna a Jannacci e le dice che è diventato ciò che è grazie a lui, suo maestro di vita. Ombretta Colli e il cantautore sono stati legati per ben 42 anni e spesso hanno incrociato le loro strade lavorative. La donna, infatti, ha partecipato spesso ad alcuni eventi del marito. Dal loro legame è nata la figlia Dalia, oggi mamma a sua volta. La Colli, nel corso degli anni, ha ripercorso il rapporto con Gaber, quello che ha definito più volte come “l’incontro del destino”, con quest’uomo allegro e divertente e capace di concentrarsi sui testi delle sue canzoni per ore.

Giuliana Orefice e l’incontro con Jannacci

Anche Giuliana Orefice è stata una figura molto importante nella vita di Enzo Jannacci. Lei e il cantautore scomparso nel 2013 si sono conosciuti a Finale Ligure, dove la donna era in vacanza insieme ad alcuni amici, e dal loro amore è nato un figlio, Paolo. Con Jannacci, Giuliana ha lasciato la tranquillità della vita in Viadana per vivere la vita nel Mantovano e nella frenesia di Milano. Nonostante il loro rapporto sia stato tenuto lontano dai riflettori, in alcune occasioni Giuliana ha ricordato il suo legame col cantautore come la sua abitudine di portarlo, col figlio, nella sua casa da bambina a trovare i genitori e rievocare gli anni spensierati della sua giovinezza tra i frutteti.