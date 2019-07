Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani sono una coppia che va a gonfie vele. A dimostrarlo sono loro stessi, l’ex velina ha pubblicato sui social una foto abbracciati con una dedica che sa di amore duraturo.

Maddalena Corvaglia trova l’amore

“Non amo le sviolinate , le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi. Ma quando in un momento triste e buio della vita, si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare … si può solo ringraziare il cielo“, inizia così il post d’amore della ex velina che decide di far posare il suo cuore “senza veli” e dire la verità. L’amore però le ha fatto bene, tanto che affianco alla foto abbracciati e molto uniti e felici, continua citando una canzone di Gianna Nannini: “ Sei nell’anima In questo spazio indifeso, Inizia tutto con te Non ci serve un perché Siamo carne e fiato“.





La risposta di Alessandro Viani

La risposta di Viani arriva poco dopo, poche parole che sottolineano però l’unione della coppia: “Semplicemente …ti amo“, scrive lui e il messaggio arriva forte e chiare.