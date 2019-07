Nina Moric in ospedale per un malore, durante la sua vacanza a Zanzibar in compagnia del figlio Carlos Maria e del compagno Luigi Mario Favoloso. È questo il motivo della grande apprensione dei fan, raggiunti dalla notizia attraverso un post della modella croata tra le sue Instagram Stories. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha informato i follower delle sue condizioni dovute a un gesto banale ma assolutamente sconsigliato.

Nina Moric preoccupa i fan

I fan di Nina Moric hanno vissuto attimi di grande preoccupazione a causa di un malore che ha colpito la modella. Attualmente in vacanza a Zanzibar, con il figlio Carlos e il compagno Luigi Mario Favoloso, la croata è finita in ospedale dopo aver compiuto un gesto sbagliato.

Lo ha rivelato lei stessa tramite le sue Instagram Stories, dove ha precisato i contorni dell’accaduto e le sue condizioni, facendo così rientrare l’allarme.

Anzitutto un’importante rassicurazione sul suo stato di salute, poi il chiarimento sulla vicenda: “Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio“.

Instagram Stories di Nina Moric – Fonte: Instagram

Le condizioni della modella

Niente di grave, dunque, ma soltanto un po’ di paura perché l’acqua non era potabile. Il consiglio è sempre quello di farla bollire prima di consumarla, soprattutto in Paesi dove sono carenti i sistemi di controllo igienico-sanitario.

Una raccomandazione che Nina Moric non ha seguito alla lettera, e questo l’ha vista finire tra le mani dei medici. Poco dopo, per la gioia dei fan, è tornata a godersi il suo viaggio tra le meraviglie dell’Africa, e a documentare le sue avventurose escursioni sui social

Sembra che le cose stiano andando per il meglio sul fronte dei sentimenti: dal rapporto a gonfie vele con suo figlio, avuto da Fabrizio Corona, alla ritrovata intesa con Luigi Mario Favoloso (da cui aveva deciso di allontanarsi dopo il suo progressivo avvicinamento a Patrizia Bonetti, durante il Grande Fratello). Incidente di percorso a parte, dunque, sarà un’estate da ricordare.