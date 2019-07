Enrica Bonaccorti ha avuto una storia d’amore con Renato Zero e sono rimasti legati da un profondo affetto che non conosce i contraccolpi del tempo. Entrambi, in diverse occasioni, hanno ripercorso una parentesi del sentimento condiviso all’ombra dei riflettori, quando ancora l’età della loro fama non era matura. È un ricordo che sa di dolcezza e grande stima reciproca, un capitolo dal sapore romantico e dai tratti indelebili nella loro esistenza.

Enrica Bonaccorti fidanzata di Renato Zero

“Avremmo potuto sposarci tranquillamente“. È con questa tenerissima dichiarazione che Enrica Bonaccorti, nel 2016, fotografava il suo passato al fianco di Renato Zero, nel corso di una sua intervista al sito Gay.it.

La storia d’amore con il cantautore, fiorita negli anni ’70, è stata una delle tappe salienti della sua giovinezza, in gran parte avvolta nel comune desiderio di preservarne il valore dalle insidie della ribalta.

La conduttrice non ha nascosto di essere legata al suo ex fidanzato da un affetto che sfida le leggi del tempo. Il loro è un sentimento diverso da quello che fu l’amore del passato, ma capace di resistere alle intemperie del cuore.

“Brividi ne abbiamo provato tanti – aveva detto la Bonaccorti a Gay.it – e anche oggi c’è elettricità fra noi due (…). Gli voglio un bene profondo, quello che va oltre i difetti, miei e suoi“.

Il pensiero del cantautore sulla conduttrice

Enrica Bonaccorti ha sempre mantenuto il segreto sulla sua storia con il ‘Re dei sorcini’, al secolo Renato Fiacchini. È stato proprio l’artista, nel 2010, a rivelare il nome della conduttrice tra i grandi amori della sua vita.

Lo ha fatto durante un’intervista al Corriere della Sera, in occasione dei suoi 60 anni, in cui ha spiegato il senso del loro legame in poche ma efficaci parole: “Con Enrica Bonaccorti è stato un lungo viaggio affettivo insieme“.

Intervistato dal Fatto Quotidiano, nel 2013, è tornato sull’argomento con un’istantanea ancora più suggestiva: “Che je vuoi di’ a Enrica? Ancora oggi, se la guardo negli occhi, mi rimane il brivido di ieri“.