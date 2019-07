In Italia aveva iniziato Elisabetta Canalis ma presto l’ex velina ha guadagnato seguito tra le amiche amanti dei social. Se i social ora brulicano di foto di vip ritoccate male e di didascalia che ironizzano sull’uso del fotoritocco, non c’è da stupirsi, un po’ di ironia non fa male a nessuno.

L’ironia arriva dall’estero

La prima vip ironica è stata Lele Pons, star molto conosciuta sul web, ha preso la palla al balzo per prendere in giro un po’ tutta la sua categoria. Le più simpatiche e autoironiche hanno colto la palla al balzo e si sono messe in discussione, tra queste anche l’italianissima Elisabetta Canalis.





Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi

Ad aprire le danze è stata proprio Elisabetta Canalis: “E comunque basta con sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia“, scrive sui social decisa a sdrammatizzare. Le amiche vip commentano ridendo qualcuna di loro non si tira indietro.





A farsi tentare dal nuovo gioco è stata Alessia Marcuzzi che in uno degli ultimi scatti postati online “esagera” anche lei diventando altissima e con uno strano lato b. “Ecco, adesso diranno che mi sono photoshoppata…ho solo fatto tanto girotonic e pilates, brutti invidiosi“, scherza con gli utenti.





Il ritocchino che fa arrabbiare gli utenti

L’ultima “vittima” del fotoritocco è Chiara Nasti che ha esagerato e sformato il gomito, un po’ troppo appuntito per essere normale. Naturalmente ai fan non sfugge niente e la influencer ha dovuto fare i conti con l’altro lato dei social: se prendi in giro i tuoi follower, questi rispondono. Sarà per questo che al pubblico italiano tanto piace la moda portata in patria dalla Canalis? Pare proprio di sì.