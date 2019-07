Jimmy Ghione, nome d’arte di Gianluigi Ghione, classe 1954, uno degli inviati storici di Striscia la notizia sta attraversando un periodo doloroso dal punto di vista sentimentale. La rottura con la moglie, risalente al 2016, è oramai nota al gossip e l’inviato decide di raccontare qualcosa in più riguardo alla sua separazione con Tania Paganoni in un’intervista a Di Più. Jimmy Ghione ha voluto sottolineare come non si sia mai spiegato la fine della loro storia d’amore e di come lui si reputasse un marito esemplare e rispettoso. Sono stati momenti difficili per il giornalista, come lui stesso non ha mai nascosto, e adesso sembra che stia riuscendo a ritrovare una nuova felicità.

Le parole dell’ex-moglie: “Non sento più quello che sentivo prima“

Già due anni fa, dopo un anno dalla separazione, il giornalista e attore televisivo Jimmy Ghione aveva rilasciato un’intervista a Oggi nella quale sottolineava il dolore e l’ incredulità seguita alla rottura del matrimonio che durava da quattordici anni. Recentemente a di Più ha dichiarato: “Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio. Un giorno, senza preavviso, mia moglie mi ha detto: Per te non provo più quello che provavo prima. Ed è finita. Sono stato male. Non capivo il perché. Soprattutto perché non avevo colpe: ero un buon marito e un padre eccellente. Nessuna ragione quindi, la situazione era quella e dovevo prenderne atto” ‘”. Ricordiamo che già nella precendente intervista aveva evidenziato il suo dolore definendosi come un cane: “Per quattro mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, ho sofferto come un cane”. Certamente non è stato un bel periodo per il noto personaggio televisivo.

“Ora nella testa ho solo Daria”

Jimmy Ghione, nell’intervista a Di più, ha affermato che adesso è un buon periodo per lui e sta superando la sofferenza del matrimonio grazie alla sua nuova compagna Daria Baykalova. Lei è un’attrice russa che è diventata famosa in Italia per aver partecipato al film “Loro” di Paolo Sorrentino e alle fiction “L’onore e il rispetto” e “l’allieva”. L’inviato di Striscia ha dichiarato che: “Con la sua dolcezza Daria sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso”. I due si frequentano ormai da circa sei mesi e l’attrice sembra stia rappresentando un grande momento di felicità per il giornalista che ha concluso l’intervista sottolineando così: “È passato il periodo della rabbia. Ora nella testa ho solo Daria: con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni”.

Immagine in alto: Jimmy Ghione durante una puntata del programma televisivo Striscia la notizia