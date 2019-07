Pierluigi Diaco conduttore di Io e Te ha annunciato mentre si trovava con la sua ospite, l’attrice comica Emanuela Aureli, una chiusura di stagione eccezionale, con un ospite che, tra le altre cose, il giornalista conosce molto bene e che ha anche ufficializzato la sua unione civile con lo storico compagno Alessio Orsingher, nel 2017: Maurizio Costanzo. Intanto, si attende che domani Pierluigi Diaco sveli se la trasmissione condotta da lui, Sandra Milo e Valeria Graci.

Pierluigi Diaco annuncia l’ospite dell’ultima puntata

Ospite di Io e Te, Emanuela Aureli, attrice comica famosa per le sue imitazioni che si potrebbero definire “da oscar” (da Raffaella Carrà a Mara Venier), ha raccontato, con grande commozione e accompagnata dai filmati preparati dalla redazione, i momenti più belli della sua carriera e, parlando con Pierluigi Diaco, l’attrice ha ricordato anche i più grandi personaggi dello spettacolo con cui ha lavorato: Maurizio Costanzo, Raffaella Carrà, Fabrizio Frizzi, Lorena Bianchetti… Com’è immaginabile per un’attrice del suo spessore, sono stati tantissimi i grandi con cui ha condiviso le quinte e il palcoscenico.

Il nome di Maurizio Costanzo ha offerto la possibilità a Pierluigi Diaco di anticipare un ospite d’eccezione per l’ultima puntata di questa stagione di Io e Te: “Sono molto felice che hai citato Maurizio Costanzo con cui, come sai, ci unisce una comune amicizia e affetto e lasciatemi dire amore nei suoi confronti, con cui, (riferendosi al pubblico, ndr) vi preannuncio chiuderemo questa edizione diurna di Io e Te. Il 6 settembre Maurizio Costanzo sarà qua! L’ho tenuto per ultimo perché non l’ho mai intervistato in TV“.

Il talento di Emanuela Aureli negli occhi di Maurizio Costanzo

Emanuela Aureli ha anche confessato a Pierluigi Diaco che Maurizio Costanzo ha segnato fortemente la sua vita e la sua carriera. Il presentatore di Io e Te ha poi rivelato che in effetti il celebre giornalista intuì subito il talento di Emanuela Aureli e l’attrice ha confermato: “È riuscito ad andare oltre, ha visto altre cose perché comunque se io avessi dato retta al mio carattere, sono una molto riservata… Lui invece mi ha dato un’opportunità, anzi, tante opportunità“.