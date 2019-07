È partita la scorsa settimana, precisamente giovedì 4 luglio, la nuova trasmissione condotta da Pupo su Rai 2, Un’Estate Fa. In coppia con Diana Del Bufalo, il cantante passa in rassegna tutti i brani che hanno fatto la storia dei tormentoni estivi. Inevitabile una velata nota di nostalgia.

Pupo ha raccontato di questa nuova avventura nel corso di un’intervista rilasciata di recente al settimanale TelePiù.

Lo show del giovedì di Rai 2

Pupo sembra molto soddisfatto del progetto, questa volta. Già dal titolo, che cita una vecchia canzone di Mina, il cantante conduttore trae grande entusiasmo. “È un titolo talmente preciso e perfetto per una trasmissione del genere, che non era possibile trovarne uno migliore“.

Poi Pupo scende in dettagli ancora più succosi, spiegando come il programma si sviluppa. “Io e Diana condurremo a bordo di una macchina d’epoca decappottabile il primo dei due appuntamenti di Un’estate fa, che sarà dedicato alle canzoni degli anni 60, 70 e 80. Nella seconda puntata, invece, arriveremo ai giorni nostri e condurremo a bordo di un’auto più moderna”.

Le grandi hit dell’estate

Protagoniste del format sono le grandi hit del passato. Per la precisione delle estati passate, insomma, i tormento che nostro malgrado ci ritroviamo a canticchiare sotto l’ombrellone. Ma come nasce una hit estiva? Pupo ha la sua teoria. “L’immediatezza della melodia che deve fondersi perfettamente con il suono delle parole. Poi prosegue: “La costruzione di un successo estivo non è solo un lavoro di ispirazione: è un lavoro duro, studiato a tavolino“.

E il suo tormento preferito? Naturalmente anche lui ha un genere “fresco ed estivo” che preferisce su tutti. “Amo molto gli spagnoli, soprattutto Alvaro Soler, ma mi piace anche l’ultima canzone di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri“.