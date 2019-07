Dopo 2 anni dalla nascita dei movimenti #MeToo e Time’s Up, Sarah Jessica Parker ha confessato di essere stata vittima di molestie sessuali da parte di un collega molto famoso, quando si trovava sul set di Sex and the City. Alle molestie pose fine il suo agente, al quale lei si rivolse e raccontò tutto e che minacciò i produttori di lasciare la serie orfana del suo personaggio più iconico, Carrie Bradshaw.

Le molestie sessuali sul set di Sex and the City

All’emittente National Public Radio, Sarah Jessica Parker ha rivelato di aver subìto molestie sessuali da un collega molto famoso, del quale ha preferito non rivelare il nome. D’altronde, tentare di intuire di chi si sia trattato è davvero impresa ardua se non impossibile, considerando il gran numero di uomini che hanno recitato nella serie televisiva della HBO.

Sarah Jessica Parker ha rivelato che nonostante fosse la protagonista principale del telefilm non si sentiva nella condizione di parlarne: “Non c’entra il ruolo che avevo sul set, non mi sentivo potente come l’uomo che si comportava in modo inopportuno. Mi sembrava scioccante dirlo ad alta voce perché accadeva in molte occasioni“. L’attrice nonostante avesse il ruolo di maggior rilievo nella serie confidò solo al suo agente quello che le accadeva.

La fine delle molestie e la minaccia di far sparire Carrie Bradshaw

Solo grazie all’intervento dell’agente di Sarah Jessica Parker, che si rivolse alla produzione, le molestie sessuali ebbero fine. L’attrice ha rivelato di aver deciso di raccontare al suo agente quello che doveva sopportare sul set ogni giorno solo quando si trovava quasi allo stremo, quando si sentiva di essere così logorata dalla situazione da non riuscire quasi più a trasmettere il suo turbamento: “Sono andata dal mio agente perché sentivo di non essere in grado ancora a lungo di comunicare quanto a disagio mi mettesse questa situazione, quanto fosse inopportuna…“.

Sarah Jessica Parker ha rivelato che l’intervento del suo agente, che si rivolse ai produttori, si rivelò provvidenziale: “In poche ore tutto cambiò… Lui disse loro: ‘Se continua, io le ho mandato un biglietto, un biglietto di sola andata per andare fuori dalla città e non tornerà più“.

