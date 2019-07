Serena Grandi vittima di una vera e propria ossessione da parte del suo ex compagno, che non si sarebbe rassegnato alla fine della loro storia. È la denuncia dell’attrice sui social, arrivata all’attenzione dei follower con un post in cui sono spiegati alcuni passaggi della condizione che, da tempo, si troverebbe a vivere. A corredo dello sfogo uno screeenshot che documenterebbe l’intenso traffico telefonico in entrata da parte di un numero sconosciuto.

Serena Grandi si sfoga contro il suo ex

È uno sfogo in piena regola quello di Serena Grandi che, attraverso il suo profilo Instagram, ha deciso di rivelare a tutti la sua attuale situazione. Già nel 2018, ai microfoni di Tgcom24, aveva parlato di quella che sarebbe una persecuzione capace di cambiare le sue abitudini e provocarle una tensione costante.

Stavolta il suo focus riguarda le continue telefonate che sarebbe costretta a ricevere, fino alla scelta di spegnere il cellulare: “(…) Sento la necessità di dover mostrarvi questo screenshot, uno dei tanti purtroppo. Da quando ho concluso la mia storia con quest’uomo (…) questo è stato il risultato insieme ad altre cose cose squallide e prive di ogni ritegno“.





A detta dell’attrice, l’uomo che fu il suo partner non si sarebbe mai rassegnato alla fine della loro relazione e con la sua condotta ossessiva minerebbe la sua serenità e libertà personale.

“(…) è un continuo di chiamate mirate probabilmente a farmi impazzire e a violare la mia intimità e quello delle mie mura. Io ho i miei affetti lontani, mio figlio a Milano, e trovo una violenza il dovermi privare di un mezzo che è adibito alla comunicazione, non all’ossessionare qualcuno poiché qualcuno non si rassegna“.

La richiesta d’aiuto dell’attrice

Lo sfogo di Serena Grandi prosegue sempre più incisivo e allarmante, con un ritratto impietoso della sua condizione. Secondo il suo racconto, l’uomo in questione si sarebbe spinto oltre, cercando addirittura di introdursi nella sua abitazione.

“Quando mi sono rivolta alle forze dell’ordine mi è stato detto qualcosa che assomigliava a ‘ingaggi qualcuno per difenderla’ ma in tono rivolto ad affidarmi alla malavita per tutelarmi, e la cosa la trovo di una tristezza infinita“.

L’ex compagno avrebbe clonato i suo dati per rilevare la sua posizione e adesso Serena Grandi si dice pronta a una pubblica battaglia. Non prima di una esplicita richiesta al popolo del web: “Chiedo aiuto a voi, non voglio più vivere nella paura che le mie parole non vengano ascoltate, e che le mie mura vengano violate (…)“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Serena Grandi, dimensioni modificate