Un uomo si è arrampicato sul Colosseo in questi attimi e minaccia di buttarsi. I Vigili del Fuoco stanno lavorando in questi momenti per tentare di risolvere la situazione, ma per ora non ci sono riusciti.

Panico al Colosseo

Al momento si ipotizza che la protesta dell’uomo in bilico sul Colosseo, sia legata si diritti dei lavoratori, ma in questi minuti così convulsi è difficile sapere cosa ci sia veramente dietro. Al momento i Vigili del Fuoco hanno messo una protezione in modo da salvargli la vita anche in caso provasse a saltare. Restano comunque molto vicini nel tentativo di convincerlo a tornare in una zona sicura. Sul posto in questo momento anche la Polizia.

Guarda il video