Nuovi cambi al Governo sono stati annunciati questa mattina dal premier Giuseppe Conte. Lorenzo Fontana, ministro della Lega per la Famiglia e le disabilità passerà agli Affari Europei, il suo posto sarà occupato da un’altra esponente del Carroccio, Alessandra Locatelli.

L’annuncio di Conte

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato, a margine della relazione annuale Inps, il cambio di ministri. Il premier, ha, quindi, accolto la richiesta della Lega, che da tempo Matteo Salvini proponeva, di nominare Fontana come nuovo ministro agli Affari Europei. Conte ha detto: “Oggi ci saranno due nuovi ministri, siamo d’accordo con il presidente della Repubblica alle 18 giureranno al Quirinale“. Si tratta, appunto, del già ministro Fontana che cambierà dicastero e di un nuovo ministro che prenderà il suo posto: “Avremo il ministro Lorenzo Fontana che andrà agli Affari Europei e Alessandra Locatelli, attualmente alla Camera dei Deputati, prenderà le deleghe per la Famiglia“. Il premier ha concluso dicendo: “Quindi si tratta di uno spostamento, e dell’acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa così completiamo l’assetto e potremo proseguire l’attività di governo“.

Chi è Alessandra Locatelli

Anche la Locatelli è un’esponente della Lega, sin da giovane ha militato nelle fila della “vecchia” Lega Nord, come si legge su Avvenire. Dal 2016 è segretaria di partito a Como, la sua città d’origine. Nel 2017 è stata eletta consigliere del Comune di Como ed è stata chiamata dal sindaco Mario Landriscina ad assumere l’incarico di vicesindaco. Da Landriscina è stata anche nominata assessore alle Politiche sociali e familiari. Tutti incarichi che, presumibilmente, con questa nuova nomina lascerà. Nel marzo 2018 è diventata parlamentare della Lega. Prima di intraprendere la carriera politica, Alessandra Locatelli era responsabile della Comunità Alloggio di Como per disabili con insufficienza mentale grave. Ancor prima di diventarne la responsabile vi aveva lavorato come educatrice e come referente sanitaria. Ultimamente è stata al centro di alcune polemiche riguardo le sue posizioni sull’accoglienza dei migranti che sono in linea con quelle del partito di cui fa parte.

Immagine in evidenza: Lorenzo Fontana/Alessandra Locatelli. Fonte: Facebook