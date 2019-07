Desirèe Maldera, ex tentatrice di Temptation Island, annuncia di essere in attesa del secondo figlio, questa volta una femminuccia. La modella è entusiasta e condivide con i fan su Instagram anche il nome scelto, Blu. La gravidanza arriva poco dopo la nascita del primogenito, Giancarlo, avuto con l’imprenditore Valerio Rampezzotti, sposato lo scorso gennaio.

Desirèe Maldera di nuovo mamma: attesa la piccola Blu

In arrivo la sorellina per Giancarlo, il primogenito di Desirèe Maldera e Valerio Rampezzotti, come l’ex tentatrice 27enne ha annunciato ai suoi follower. “Gianca avrà una sorellina è una femmina e si chiamerà Blu“, scrive nel post, poi commentando: “Sono stata una coatta a vestire il maschio… pensa ora. Vi mostrero il vero trash“. Una grande gioia per la coppia, a 5 mesi dalla nascita del primogenito che in effetti viene ritratto spesso con estrose tutine e completini griffati. La figlia di Aldo Maldera, storico calciatore scomparso a soli 58 anni, ha costruito una famiglia che si mostra piena di affetto e amore.

La felicità con Valerio Rampezzotti

Desirèee non lesina foto del suo grande amore, l’imprenditore 30enne Valerio Rampezzotti. Durante la sua avventura televisiva, l’ex tentatrice ha quasi portato alla rottura della coppia Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, i “lenticchi”. Oggi, poco dopo aver festeggiato 27 anni, i giorni a “tentare” sulla spiaggia dei tradimenti sembrano ben lontani. Desirèe è completamente innamorata del suo compagno e l’unico altro “uomo” per cui ha occhi sembra essere il figlio Giancarlo.

I fan, più di 260mila su Instagram, sono entusiasti per la notizia dell’arrivo della secondogenita, e le congratulazioni arrivano anche dalle colleghe della tv, come Laura Cremaschi, “bonas” di Avanti un Altro, e Sabrina Ghio, ex volto di Amici. Molti domandano come mai la scelta di un nome così particolare come Blu, e nella sua Storia la modella rivela che era il nome scelto per Giancarlo prima di scoprire che fosse un maschietto.