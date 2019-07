Heather Parisi e Lorella Cuccarini sono le “ballerine nemiche” più famose che la tv italiana ricordi. Non ce la fanno proprio ad andare d’accordo, nemmeno se le si lascia lontane. I social ormai uniscono tutti, e soprattutto servono a far diventare virali le parole di Heather Parisi.

La stoccata di Heather

Proprio ieri la Rai ha presentato i nuovi programmi della prossima stagione, grazie a cui si è saputo che Lorella Cuccarini ha riottenuto Rai1. A Heather Parisi la cosa non è di certo sfuggita e su Twitter ha scritto: “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto“.

Come sedare una rivolta

La polemica è arrivata alle orecchie di tutti, del resto i social ormai fanno arrivare tutti ovunque. Lorella Cuccarini ha replicato: “Dopo 35 anni di carriera credo che questo parli da sé: sono una persona indipendente che non ha mai chiesto nulla nella vita e quello che ho fatto l’ho fatto perché ho lavorato sodo e ho incontrato persone che hanno creduto in me. Era proprio il programma che volevo fare, appena me lo hanno chiesto ho accettato subito“, riporta il Corriere.

Anche l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini è intervenuto per difendere le scelte dell’azienda durante la conferenza stampa: “Mi sembra che il pluralismo e la ricchezza di opinioni facciano parte di questa Rai“.