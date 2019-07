Sono 10 mesi ormai che Jimmy Ghione fa coppia fissa con l’attrice Daria Baykalova, la donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso e scoprire di nuovo l’amore.

L’inviato di Striscia La Notizia, infatti, era rimasto profondamente segnato dalla rottura con la moglia Tania Paganoni. Ora però l’amarezza e la delusione lasciano il posto alla gioia e ad una nuova serenità. Fotografato per la prima volta in compagnia della sua Daria, il 55enne parla di questa nuova relazione entusiasmante.

Chi è Daria Baykalova

Attrice russa, 36 anni, Daria Baykalova è una giovane attrice nota al pubblico della televisione italiana per aver fatto parte del cast della quarta e quinta stagione della fiction L’Onore e Il Rispetto. Di recente è stata vista anche sul grande schermo, per l’ultimo film di Paolo Sorrentino, Loro.

La Baykalova e Ghione hanno preso a frequentarsi lo scorso ottobre e da allora sono diventati inseparabili (a breve festeggeranno il loro primo anniversario.

Jimmy innamoratissimo

L’inviato 55enne sembra innamoratissimo. “È di una bellezza devastante. Di belle donne me ne intendo, ma lei è speciale” ha raccontato al settimanale Nuovo che ha pubblicato le loro foto insieme, sulle spiagge di Formentera. “Con la sua dolcezza sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso” ha detto di recente. È grazie a lei, infatti, che Jimmy torna a credere nell’amore: “Per me la famiglia era tutto. E quando l’ho persa sono sceso all’inferno. Con grande fatica sono risalito e adesso sto assaporando una seconda vita“.

Jimmy Ghione e Daria Baykalova a Formentera. Fonte foto: Nuovo

La fine della storia con Tania ha avuto un effetto devastante su Ghione, come lui stesso ha spiegato in un’intervista a DiPiù. “Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio. Un giorno, senza preavviso, mia moglie mi ha detto: ‘Per te non provo più quello che provavo prima‘. Ed è finita. Sono stato male. Non capivo il perché” riporta DiPiù. “Soprattutto perché non avevo colpe: ero un buon marito e un padre eccellente. Nessuna ragione quindi, la situazione era quella e dovevo prenderne atto“. Ora però è acqua passata a quanto pare. “È passato il periodo della rabbia. Ora nella testa ho solo Daria: con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni“.