Manuela Arcuri, attrice e showgirl nota sul piccolo schermo anche per le sue forme mozzafiato e per i flirt passati, è una mamma premurosa e dolce. Lo dimostrano le foto che la ritraggono insieme al piccolo Mattia, suo figlio.

Da panterona a mamma affettuosa

La Manuela Arcuri in divisa di Carabinieri ed ex fiamma di Aldo Montano e Francesco Coco sembra non esistere più. La bella attrice, oggi, dopo il successo di Ballando Con Le Stelle, sembra avere una sola priorità: Mattia. Il piccolo, nato dalla relazione con l’imprenditore Giovanni di Gianfrancesco legato all’attrice dal 2010, è l’amore della sua vita. Tanto che, per poter partecipare allo show della Rai, pare che Manuela Arcuri abbia dovuto chiedere il permesso all’ometto di casa. Ma non importa, sembra che la showgirl pur di accontentare il piccolo farebbe di tutto e così via al divertimento sfrenato insieme.





Manuela Arcuri: dagli esordi alla vita privata

La Manuelona nazionale, classe 1977, è originaria Anagni, in provincia di Frosinone. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima, principalmente nel mondo dei fotoromanzi. La sua bellezza non può passare inosservata e il suo volto è nato per bucare lo schermo. Ha fotografato per diverse testate, tra cui Plaboy Italia e ha partecipato a diversi programmi tra i quali Mai dire Gol, Scherzi a Parte e il Festival di Sanremo.

Dal 2002 una sua statua alta 175 centimetri è stata collocata sul lungomare di Porto Cesareo. Si dice che i pescatori, per buon auspicio, prima di partire per la pesca giornaliera tocchino le natiche della statua dell’Arcuri. L’epigrafe cita: “Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità.”

Ma oggi Manuela Arcuri sembra aver messo la testa a posto dedicando le energie al suo mestiere preferito: essere mamma.

