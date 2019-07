Due concerti annullati in pochi giorni e grande preoccupazione sulle condizioni di salute di Sting, che ha saltato gli appuntamenti del suo tour in Belgio e a Monaco d Baviera. L’ex leader dei Police dovrebbe essere in Italia per le due date di luglio, ma la situazione sarebbe ancora liquida e i contorni di quanto sta accadendo sono difficilmente decifrabili. L’apprensione dei fan segue le comunicazioni sulla cancellazione dei live – arrivate via Twitter – in cui si cita un preciso “ordine del medico“.

Sting annulla i concerti

Sting ha dovuto rinunciare a due delle tappe del suo tour che precedono quelle italiane di Lucca e Padova. Si tratta dei concerti al Gent Jazz Festival di Gand, in Belgio (previsto per l’8 luglio scorso), e in Germania, precisamente a Monaco di Baviera (previsto per il 10 luglio).

L’ex frontman dei Police sarebbe stato costretto lontano dal palco per ordine del medico, ma la nota diffusa sul suo profilo Twitter non ha restituito un perimetro più preciso a quelli che potrebbero essere i problemi di salute alla base del doppio forfait.





I fan dell’artista britannico, oggi 67enne, si sono visti sfumare tra le mani due importanti appuntamenti e il clima di apprensione è palpabile su social.

“Siamo spiacenti di informarvi che la performance di Sting al Ghent Jazz Festival di Gand, in Belgio, questa sera deve essere annullata a causa di ordini del dottore. Le informazioni riguardanti il ​​rimborso dei biglietti seguiranno a breve“. Questa la prima comunicazione ufficiale fatta via Twitter a margine dell’annullamento della data belga.

Sting in Italia a luglio

E sempre nel mese di luglio, il cantante ha un doppio appuntamento italiano che dovrebbe vederlo prima al Lucca Summer Festival (il 29 luglio prossimo) e poi all’Arena Live di Padova (il giorno successivo).

Al momento non ci sarebbe alcun colpo di scena sui prossimi concerti, ma è chiaro che gli interrogativi si proiettano anche sugli impegni artistici di breve periodo. La paura dei fan è che le condizioni dell’artista siano gravi.