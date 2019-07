Trascorrere la vita immersi nella natura, in una splendida casa, e vivere di rapporti d’amicizia più forti di un legame familiare. A prima vista, può apparire semplicemente come un irrealizzabile sogno ad occhi aperti; eppure, è quanto sembra che stiano vivendo 7 donne cinesi, che oggi hanno deciso di raccontarsi in una clip su Youtube.

Viaggio in Oriente

Le 7 ragazze provengono da Guangzhou, la più grande città costiera del sud della Cina (meglio conosciuta, in Italia, come Canton). Nonostante la sola area metropolitana conti quasi 13 milioni di abitanti, nei pressi della città è ancora possibile trovare paesaggi di rara bellezza, quasi incontaminati dalla presenza dell’uomo. “Nel 2008 noi 7 ci siamo ritrovate. Scherzavamo sul fatto che, una volta raggiunti i 60 anni, ci saremmo ritirate tutte insieme a vita privata. Una volta tornate a Guangzhou, cominciammo a cercare casa in periferia: le ragazze capirono che non avremmo dovuto aspettare altri 30 anni”, si confida una di loro durante il video. Oggi vivono tutte e 7 insieme, nei pressi di un villaggio rurale, a circa un’ora di auto da Guanghzou. Le donne hanno un lungo passato in comune: si conoscono da 20 anni, sono state colleghe sul lavoro, e definiscono il loro legame di amicizia più forte di quello tra gemelli. Chiaramente, la realizzazione del loro sogno è stata tutt’altro che semplice: una volta arrivate sul posto hanno trovato soltanto un antico casolare in mattoni rossi, la cui ristrutturazione è costata, da sola, circa 4 milioni di yuan (oltre mezzo milione di euro).

Tradizionalmente moderne

La struttura dell’enorme abitazione comprende al primo piano un open space, in cui le ragazze si trovano ogni giorno per cucinare, parlare e trascorrere il tempo assieme. Le camere al piano di sopra sono singole, e ciascuna di loro ne possiede una sua. Le pareti della casa sono composte quasi interamente da vetro: in questo modo, è possibile svegliarsi con la luce del sole, e osservare sempre la natura circostante. All’esterno sono presenti una piscina e un’area tè, costruita nel rispetto della tradizione. Le donne sono esperte in vari ambiti e, mentre alcune di loro sono ottime cuoche, altre praticano la medicina tradizionale cinese. “Siamo indipendenti, ma possiamo comunicare tra di noi in qualsiasi momento. Speriamo di essere ancora insieme tra 10 o 15 anni”, raccontano ancora. Un’utopia che oggi sembra possibile.

(Immagine in alto: da video Youtube)