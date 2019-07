Un dramma terribile che viene da Ferrara, una storia che racconta la solitudine di una famiglia e anche una vita difficile. Una madre e suo figlio sono stati trovati morti nella loro casa. Lei aveva 87 anni e lui 68.

La morte di figlio e madre

Stando alle prime ipotesi, a morire per primo sarebbe stato il figlio della donna, forse a causa di un malore. La madre, una donna che viveva in condizioni di salute precarie, sarebbe morta dopo proprio per la mancanza di qualcuno che si occupasse di lei, probabilmente, quindi, di stenti.

Il ritrovamento dei due

I carabinieri hanno trovato i due in casa, ieri pomeriggio, dopo che i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’appartamento. Ad insospettirsi i vicini, che hanno sentito cattivo odore proveniente dall’appartamento dei due. Quando gli uomini dell’Arma sono entrati hanno trovato lui in cucina e lei in salotto. I carabinieri faranno tutte le indagini del caso, ma sembra che sui corpi non si sia nessun segno di morte violenta.