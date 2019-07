Dopo Elisabetta Canalis che ha pubblicato un video per sensibilizzare la popolazione contro l’abbandono in macchina dei cani. Ora Maria De Filippi ha lanciato una nuova campagna: la conduttrice si è fatta immortalare in spiaggia mentre gioca con il suo cane al grido di “Noi stiamo bene… anche in vacanza“.

Maria De Filippi contro l’abbandono dei cani

Sul sito ufficiale di Witty, si legge il pensiero della De Filippi dove si spiega come “includere un animale nella propria famiglia sia un gesto di responsabilità, oltre che di amore e affetto“. E ancora: “Accade purtroppo pero’ che ogni estate gli animali, specialmente cani e gatti, vengano abbandonati. Per questo è bene informarsi sulle strutture che ospitano i nostri amici a quattro zampe e sceglierle come mete delle proprie vacanze“.





L’idea della conduttrice è stata accolta bene sui social tanto che il pubblico ha risposto all’iniziativa postando altre foto di animali domestici con loro in vacanza.





Elisabetta Canalis e gli animali

In un video pubblicato online Elisabetta Canalis ha mostrato quello che succede in una macchina lasciata al sole con un cane all’interno: “Questo succede se lasciate i vostri animali in macchina specialmente d’Estate. Gli animali che soffrono di colpo di calore possono infatti subire danni cerebrali, o addirittura morire in soli 15 minuti“. E ancora: “Per questo, se vedete un animale in difficoltà rinchiuso da solo in un’auto al sole, bisogna subito rintracciare il proprietario del veicolo e, se non reperibile, chiamare immediatamente le forze dell’ordine, cercando comunque di creare ombra sul parabrezza e di far arrivare dell’acqua“.