Il cane è il migliore amico dell’uomo,ma chi è il miglior amico del cane?

Il simpatico Golden Retriever Barley ne ha trovato uno particolare tutto per sé e da cui non si separa mai: la sua versione di peluche.

Barley non esce mai di casa senza il suo migliore amico Fluffy, come documentato nell’account Instagram @barleyboy, in cui vengono mostrati vari momenti della vita del Golden Retriever e del suo inseparabile compagno.

L’adozione di Barley

Barley ha un anno e mezzo ed è un cucciolone adorabile, come raccontano Zita Butler e Marc Wisselo, coppia di trentenni che vive ad Amsterdam e circa due anni fa ha preso la decisione di adottare il Golden Retriever. I due spiegano che “Non proviene da un allevamento, ma da una famiglia a nord dell’Olanda”. Quando i due si sono recati a vedere i cuccioli, hanno ricevuto Barley in adozione, “una delle migliori scelte della nostra vita”.

La coppia ha descritto Barley come un cane desideroso di attenzioni, “a volte un po’ buffo, e un vero esploratore”. Barley infatti si diverte a correre lungo la spiaggia, ma anche nei boschi. È estremamente affettuoso e ama acciambellarsi sul divano sia con i suoi amici umani che con il pupazzo Fluffy.

Quest’ultimo è entrato nella vita di Barley fin da quando Zita e Marc hanno preso la decisione di adottarlo.

“Abbiamo pensato che una sua versione in miniatura lo avrebbe aiutato ad affrontare i primi giorni spaventosi in una casa senza la madre e gli altri cuccioli”.

Un rapporto speciale

Da quel giorno i due sono inseparabili e ovunque vada Barley, c’è anche Fluffy, trasportato con cura e attenzione tra le mandibole del Golden Retriever. “Fanno passeggiate insieme, si rilassano insieme e dormono uno di fianco all’altro”.

Il rapporto tra il cane e la propria versione peluche è davvero speciale, tanto che Fluffy riesce ad essere di conforto per Barley in momenti stressanti, come quando viene usato l’aspirapolvere.

Da quando è stato adottato, Barley ha distrutto diversi giocatolli, ma Fluffy no, per lui c’è una cura e attenzione speciale, tanto che Barley arriva a pulirlo ogni mattina, trattandolo come un vero e proprio amico e non un semplice giocattolo.

(Immagine in alto: Instagram)