La curiosa storia di John e Phyllis Cook è una prova lampante che l’amore, davvero, non ha età. I due ultracentenari si sono conosciuti in una residenza in Ohio, e dopo un anno di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze.

John e Phyllis: l’amore non ha età

John e Phyllis Cook, rispettivamente di 100 e 102 anni, si sono detti il loro “sì” in Ohio, negli Stati Uniti, la scorsa settimana. “Ci siamo innamorati -ha detto Phyllis alla testata statunitense WNWO- So che può sembrare inverosimile alla nostra età, ma ci siamo innamorati davvero”. Così gli sposini, dopo appena un anno di fidanzamento hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore e ora vivono felici nella residenza per anziani dove si sono conosciuti e dove è sbocciato il loro sentimento. Entrambi vedovi, John, veterano della Seconda Guerra Mondiale, e Phyllis, che ad agosto compirà 103 anni, hanno raccontato di essere stati molto fortunati quando hanno scoperto il loro amore: “Ci siamo resi conto di essere compatibili, stiamo bene insieme”. E quando hanno capito che il loro sentimento era profondo hanno deciso di non perdere altro tempo.

John e Phyllis Cook/ Fonte: Facebook

Un sogno che si realizza

A tutti coloro che gli chiedono cosa fanno quando stanno insieme, John risponde scherzosamente: “Probabilmente non dovrei dirvelo”, mostrando di non aver affatto perso né la lucidità né il senso dell’umorismo. Nonostante l’età, i due innamorati ci tengono a mantenere i propri spazi e la propria autonomia: hanno tenuto entrambi gli appartamenti nei quali vivevano, “uno al piano di sopra e uno al piano terra”, ha spiegato Phyllis. La coppia sembra davvero serena: i due trascorrono molto tempo all’aria aperta -raccontano nella loro intervista al WNWO- godendosi i pasti insieme e sfrecciando nei corridoi con le loro carrozzine. La loro storia dà un segnale forte di coraggio a tutte quelle coppie preoccupate di non avere più l’età giusta per realizzare i loro desideri: non è mai troppo tardi per amare.