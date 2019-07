Che felicità per Caterina Balivo. La conduttrice Rai ha festeggiato insieme a tutta la famiglia il battesimo della piccola Cora. Al momento la conduttrice si gode le vacanze con tutta la famiglia, a settembre ricomincerà a lavora alla nuova stagione di Vieni da me, programma molto seguito di casa Rai.

Il battesimo di Cora

In queste vacanze la conduttrice ha festeggiato il battesimo della sua secondogenita avuta con il marito Guido Maria Brera. La coppia ha anche un altro figlio, più grande, Guido Alberto. Il settimanale Oggi ha immortalato la famiglia felice e sorridente intenta a divertirsi in giro per la città. Nel giorno del battesimo della principessa di casa, appare anche la prima figlia dell’imprenditore, Costanza, con cui la conduttrice campana dimostra di avere un ottimo rapporto.

Pausa dai social

Caterina Balivo si era preso una piccola pausa dai social appena una settimana fa quando in un romantico video con il marito Guido Maria Brera aveva annunciato di essere tornata a casa. “Finalmente a casa. Ci vedremo tra un po’ di giorni sui social“, aveva scritto. Un utente, curioso, le ha chiesto come mai chiamasse ‘casa’ quel luogo sulle Dolomiti, e la conduttrice ha detto che si tratta del loro “nido”.

Guarda il video





Anni fa miss Italia

Al Corriere della Sera aveva raccontato mesi fa la delusione di non essere riuscita a vincere Miss Italia: “Ho pianto per anni. Perché volevo vincere. Ma la fascia andò a Manila Nazzaro che aveva i numeri per arrivare prima: alta un metro e ottanta, con degli occhi azzurri pazzeschi. Ma purtroppo ho un grande pregio, che poi è anche il mio peggior difetto: sono molto competitiva e questo significa che non ti godi mai nulla“. La competitività è un tratto importante del suo carattere: “Ho sempre voluto essere la più bella, la più brava, ma a quasi 40 anni ho capito che su qualcosa bisogna mollare“.