Dopo l’annuncio che nelle nuova versione Disney del film Il Re Leone, in uscita nei cinema dal 21 agosto, a doppiare Nala sarà la cantante Elisa si è scatenata una polemica tra i suoi fan e quelli di Laura Pausini. Elisa sarebbe infatti stata scelta per ricoprire questo ruolo solo in seguito al rifiuto di Laura Pausini. Un fatto interpretato negativamente dai fan di Elisa, che hanno pensato che la loro cantante preferita fosse stata scelta come “ripiego”.

Le polemiche sulla voce di Nala

Tutto sarebbe partito da un utente che ha chiesto a Laura Pausini se doppiasse Nala, nel film Il Re Leone. La risposta Laura Pausini è stata: “No anche se mi piace molto ma non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce io sono grande fan!“. Questa risposta ha scatenato i fan di Elisa, arrabbiati perché la cantante sarebbe stata ritenuta quasi una seconda scelta. La polemica si è “incendiata” sui social e ha spinto Elisa a rispondere e a “spegnerla”.

La domanda posta a Laura Pausini e la risposta della cantante

La risposta di Elisa

Elisa ha deciso di frenare le polemiche affidando a un post su Instagram la sua risposta ai fan. La cantante ha pubblicato uno scatto in cui appare accanto a Laura Pausini e, riferendosi a tutto il dibattito sorto intorno alla questione del doppiaggio di Nala nel remake de Il Re Leone, ha scritto: “Non so per quale ragione in quest’epoca pare ci sia sempre un bel po’ di posto per l’odio e per la negatività“.

A proposito poi del fatto che sarebbe un ripiego ha scritto: “Se fossi una seconda scelta non me ne vergognerei,quello che dispiace è l’aver sentito una versione totalmente diversa da questa. Ma non importa,credetemi. Ci tengo a dirvi una cosa:anche se fosse così e io fossi una seconda o una terza o una quarta o quinta scelta,non me ne vergognerei affatto e non penso debba essere un problema per nessuno!“.

Riguardo poi al suo rapporto con Laura Pausini, la cantante ha chiarito: “Non è bello che questa situazione crei odio tra i nostri fan,o tra i fan del film… mentre molti di voi scrivevano messaggi pieni di rancore io e Laura ci mandavamo messaggi dicendoci che ci vogliamo bene“. Sotto il suo post, è comparsa anche la risposta di Laura Pausini che ha scritto: “Per questo e mille altri motivi sei una grande donna e amica. Come ci siamo dette già tra noi.. ti voglio bene“.