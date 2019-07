Femminicidio nel Foggiano, in un appartamento di San Severo. Una donna di 32 anni, Roberta Perillo, è stata uccisa e il suo corpo è stato ritrovato nella vasca da bagno dell’abitazione. Il 37enne Francesco D’Angelo, fidanzato della vittima, ha confessato il delitto che sarebbe maturato al culmine di una violenta lite. Si sarebbe costituito poco dopo il fatto, recandosi in questura accompagnato dal padre.

Uccisa dopo una lite: il fidanzato confessa

È reo confesso Francesco D’Angelo, il 37enne che nel pomeriggio dell’11 luglio scorso avrebbe ucciso la sua fidanzata 32enne, Roberta Perillo, al culmine di un litigio.

Il cadavere della donna è stato ritrovato nella vasca da bagno della sua abitazione a San Severo, comune della provincia di Foggia. Qualche ora dopo l’omicidio si sarebbe recato in questura per costituirsi, accompagnato dal padre.

La prima ricostruzione

Secondo quanto emerso a margine della confessione dell’uomo, questi sarebbe arrivato in questura in preda a uno stato confusionale. Stando alle prime informazioni trapelate, farebbe uso di farmaci ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Sconcerto nella comunità di San Severo, dove la vittima era molto amata e stimata. Dopo aver appreso la notizia, il sindaco Francesco Miglio ha affidato al suo profilo Facebook un commento sulla vicenda, ricalcando i contorni di un dramma impossibile da metabolizzare.

“La morte di Roberta – scrive il primo cittadino – oggi ha sconvolto tutta la nostra comunità. Non si può morire in quel modo in così giovane età per mano di un uomo che pensavi di amare e da cui ti illudevi di ricevere amore. L’amore è quanto di più bello possa esservi per un essere umano, scalda il cuore e fa sognare.Per Roberta non è stato così: quello che pensava erroneamente fosse amore ha stoppato ogni battito del suo cuore, ha interrotto ogni suo sogno“.