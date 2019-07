Una famiglia di anatroccoli dispersa per le strade di Roma in mezzo ad automobili, scooter e traffico è stata tratta in salvo dalla Polizia locale. Le immagini del salvataggio sono state catturate in un video dagli agenti che hanno condiviso il filmato sulla pagina Facebook della polizia della Capitale.

Gli anatroccoli tratti in salvo

Mamma anatra e 8 anatroccoli sono stati salvati qualche giorno fa dalla Polizia Locale di Roma, precisamente dalla pattuglia Il Parioli. Sulla pagina Facebook Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, è stato condiviso il video in cui si vede la famigliola di anatroccoli vagare per la strada e attentamente scortata dagli agenti che, dalle vie contigue a Piazzale Flaminio dove sono stati trovati a vagare, sono stati accompagnati fino alla vicina Villa Borghese dove si trova un laghetto, sicuramente un luogo più idoneo alla loro sopravvivenza.

Anche il ministro dell’interno Matteo Salvini ha citato il salvataggio scrivendo su Facebook: “Ma quanto sono carini questi anatroccoli che seguono la loro mamma per le vie di Roma? Grazie agli uomini della Polizia locale per averli protetti dalle macchine“.

Guarda il video: