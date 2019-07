Ci sono novità sul caso della scomparsa di Silvia Romano, la giovane cooperante italiana scomparsa in Kenya sulla fine dello scorso novembre. Pare che la giovane sia rimasta in vita fino a Natale, dopodiché sarebbe stata ceduta ad un gruppo diverso e da allora di lei si sono perse le tracce. È quanto emerso da una riunione tenutasi oggi tra le autorità kenyote e italiane che collaborano sul caso dallo scorso aprile.

Silvia Romano viva fino a Natale

L’incontro si è tenuto oggi a Roma a prenderne parte il procuratore del Kenya, Noordin Mohamed Haji e il pm italiano a capo dell’indagine Sergio Colaiocco. Un incontro dove è stato fatto il punto della situazione sulle informazioni fino ad ora ottenute. Silvia Romano era viva fino a Natale, quando era ancora nelle mani del gruppo che l’aveva rapita, poi è stata ceduta ad un altro gruppo e di lei si sono perse le tracce. Questo è quanto dichiarato da due cittadini kenyoti arrestati il 26 dicembre scorso, ritenuti gli esecutori materiali del rapimento.

Le indagini proseguono ora sono pronti a partire per il Kenya i carabinieri del Ros per proseguire l’indagine in collaborazione con le autorità di Nairobi.

Silvia Romano: scomparsa da 8 mesi

Era il 20 novembre scorso quando la giovane cooperante italiana Silvia Romano è stata rapita mentre si occupava di un’attività di volontariato in un villaggio Kenyota nella zona di Kilifi. Silvia è stata rapita da un gruppo armato composto da 8 persone durante un’irruzione in un centro commerciale di Chacama. Da allora di lei si sono perse le tracce, circa un mese dopo sono state arrestate 3 persone identificate come parte del commando dei rapitori.