Ieri sera un tir che procedeva in contromano sull’autostrada dei Fiori ha scatenato il panico tra gli automobilisti che hanno immediatamente avvertito la polizia. Gli agenti hanno fermato dopo qualche chilometro il camionista che è risultato ubriaco. L’uomo è stato denunciato.

Panico sull’autostrada

Tutto procedeva normalmente sull’autostrada dei Fiori, che collega Genova a Ventimiglia ieri sera. Finché gli automobilisti si sono ritrovati un tir che andava contromano. La Stampa riporta che il camion ha rischiato diverse volte di investire le auto che andavano nella direzione giusta. I conducenti terrorizzati hanno tentato di avvertire il camionista, di nazionalità rumena, del pericolo, suonando i clacson e segnalando con gli abbaglianti. Hanno, inoltre, avvertito la polizia che, immediatamente si è attivata per fermare quanto stava accadendo.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni il camionista si era fermato in una piazzola di sosta tra Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, per una pausa sulla carreggiata in direzione di Genova. Dopo aver cenato è ripartito contromano. Dopo diversi chilometri, circa 3, è riuscito a invertire la marcia grazie a un by pass utilizzato dalla polizia e dagli operatori dell’autostrada. Quando era ormai nei pressi della Barriera di Ventimiglia è stato fermato dagli agenti e denunciato. La polizia stradale ha anche sequestrato il tir ed effettuato l’alcol test sull’autista, che è risultato ubriaco. Il suo tasso alcolemico era pari a 1,80 g/l. Il video:







Un episodio simile lo scorso marzo

Lo scorso marzo un altro autocarro ha percorso contromano circa 2 chilometri sulla E45 tra la Toscana e l’Umbria. Il traffico si svolgeva in quel tratto di strada a doppio senso su un’unica carreggiata. Il conducente proveniente dalla vecchia strada Tiberina voleva rientrare sulla E45 e proseguire verso sud, ha, invece, imboccato la strada verso nord, sbagliando così corsia di marcia. Gli agenti, anche in quel caso, sono riusciti a mettere in sicurezza il camion prima che si verificassero incidenti. Al conducente è stata revocata la patente ed è scattato il fermo amministrativo del mezzo, a riportarlo è l’Ansa.