In Sardegna il fuoco fa paura, nel cagliaritano soprattutto gli incendi continuano a divampare alimentati dal vento di maestrale che non da tregua. Diverse zone sono state evacuate, turisti e residenti sono stati allontanati dalle loro abitazioni e dalle strutture ospitanti.

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi a Tortolì in Ogliastra dove si teme per le abitazioni nell’area. Al momento sono in corso le operazioni di evacuazione e delle case e delle persone ospitate in strutture come agriturismi e campeggi.

Nel pomeriggio inoltre il forte vento di maestrale, che imperversa su tutta l’isola, ha sospinto le fiamme verso la spiaggia di Orrì. I bagnanti allarmati hanno lasciato le spiagge. Le persone sono state fatte allontanare via terra attraverso la litoranea che collega Tortolì a Barisardo. Al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, diversi Canadair sorvolano la zona.

Il sindaco di Tortolì, riporta l’Ansa, ha dichiarato che la situazione è grave: “Siamo in piena emergenza”.