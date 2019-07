Treviso, un uomo di 50 anni è stato arrestato e risulta al momento causato di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e rapina. L’uomo negli ultimi 5 anni ha tenuto moglie e figlia segregate in casa.

Treviso: tiene moglie e figlia segregate

La vicenda è emersa per puro caso, l’uomo, un 50enne originario di Maserada di Piave, provincia di Treviso è rimasto ferito in un incidente stradale. Durante l’indagine di rito la polizia ha scoperto che l’auto coinvolta nel sinistro era intestata ad una donna, ovvero la compagna del 50enne. La donna è stata trovata segregata in casa insieme alla figlia adolescente. La donna è una 40enne di origine brasiliana mentre la figlia della coppia ha solo 14 anni.