Un week end all’insegna della gioia e dell’amore per Tiziano Ferro, per il cantante pare essere arrivato il giorno del grande Sì. Tiziano si è sposato con il suo compagno, Victor Allen. A lanciare l’indiscrezione bomba è Dagospia che svela qualche retroscena.

Tiziano Ferro si è sposato

Secondo quanto trapelato le nozze sono state celebrate in gran segreto in una blindatissima villa di Sabaudia. Il cantante ha detto sì al suo Victor, l’uomo con il quale ha intessuto una profonda relazione da 3 anni e con il quale vive a Los Angeles. Alla cerimonia erano presenti amici stretti e famigliari.

Galeotta fu Los Angeles dunque, dove i due si sono incontrati e innamorati. Tiziano Ferro e Victor si sono uniti civilmente ieri sera intorno alle 18.

La gioia condivisa con i fan

AGGIORNAMENTO- Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram il cantante ha ufficializzato l’unione con il compagno. In una foto pubblicata da Vanity Fair Italia e condivisa dal cantante, si vede la coppia di neo-sposi felici e sorridenti mentre mostrano le fedi sullo sfondo di un mare al tramonto.

“La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore”. Scrive Tiziano su Instagram.





Un piccolo indizio sui social?

Che il cantasse avesse spoilerato il lieto evento una settimana fa? In un post su pubblicato su Instagram Tiziano Ferro si è mostrato ai fan sorridente e felice augurando a tutti una felice settimana, che avesse inziato il conto alla rovescia per il lieto evento?





Il primo sì a giugno

In un’intervista esclusiva pubblicata oggi da Vanity Fair Italia si scopre che Tiziano Ferro e Victor Allen si erano già detti sì negli States lo scorso 25 giugno. La coppia sta insieme da 3 anni e per entrambe le cerimonie hanno deciso di devolvere i soldi a cause benefiche.

Dalle nozze tanta beneficienza

Per quanto riguarda le nozze americane le donazioni sono state fatte ad un centro di salvataggio per cani che Victor segue da tempo, mentre in Italia la coppia di sposi ha devoluto il denaro al reparto oncologico dell’ospedale di Latina, città d’origine di Tiziano Ferro.

Una curiosità sulle fedi

Sempre secondo quanto riportato da Vanity Fair, dietro le fedi scelte dai neo sposi si nasconde un piccolo segreto. L’anello che indossa Victor porta la data delle nozze italiane, mentre l’anello indossato da Tiziano porta la date delle nozze americane.

Chi è Victor Allen

Victor Allen è un 50enne americano originario di Los Angeles. Per anni è stato consulente della Warner Bros, mentre al momento risulta a capo di un’agenzia di marketing. Nell’intervista rilasciata dal cantante, Tiziano racconta di come, dopo le prime nozze americane, Victor abbia scritto alla madre dicendogli quanto fosse felice di entrare a far parte della loro famiglia, ma lei gli ha risposto che ne faceva già parte.

Le nozze sono state celebrate da un’amica di Tiziano, gli sposi hanno indossato due completi grigio-blu e l’atmosfera è stata descritta magica e piena di gioia.