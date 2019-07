Fabio Testi è stato fotografato dal settimanale Diva e Donna, sul lago di Garda, insieme alla nuova fidanzata Lisa Agnelli, di ben 47 anni più giovane di lui e con la quale sembra aver ritrovato la serenità.

Lisa Agnelli, nuova fidanzata di Fabio Testi

Nuovo amore per l’attore Fabio Testi. Lei si chiama Lisa Agnelli e di professione fa la violoncellista. I due fidanzati sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna sul Lago di Garda. I due sembrano davvero molto felici e pare non notarsi affatto la loro differenza d’età. Infatti, l’attore compirà 78 anni il prossimo 2 agosto mentre Lisa è appena trentenne. Nonostante il divario anagrafico, le foto li mostrano in teneri atteggiamenti, scambiarsi baci appassionati e sguardi durante una passeggiata. Lisa vive nella provincia di Verona e, a quanto pare, tra lei e Testi non c’è solo un rapporto amoroso ma anche professionale. Infatti, i due stanno collaborando insieme ad un progetto musicale.

Fabio Testi e Lisa Agnelli, foto pubblicata da Diva e Donna

Fabio Testi, tutti gli amori

Fabio Testi è sempre stato circondato da bellissime partner ed ha amato alcune tra le più belle donne del mondo. L’attore è stato in coppia con la splendida Ursula Andress ma, sicuramente, una storia molto chiacchierata è stata quella con Edwige Fenech dato che l’attrice aveva, in passato, affermato che Testi fosse il padre del figlio Edwin. Nella vita di Fabio Testi anche due matrimoni. Si è sposato la prima volta nel 1979 con la stilista spagnola Lola Navarro che l’ha reso padre di tre figli: Fabio jr, Thomas e Trini. Dopo il divorzio nel 1994, Testi ha avuto altre storie vissute nell’ombra, fino al 2008 quando è stato fidanzato con Emanuela Tittocchia e fu lasciato in diretta durante il programma La Talpa. Nel 2015 ha sposato Antonella Liguori ma il matrimonio sarebbe naufragato e ora Testi è felice accanto a Lisa.