La Digos stamane ha perquisito diverse abitazioni di militanti di estrema destra e l’operazione si è conclusa con il sequestro di un arsenale di armi da guerra, tra cui un missile aria-aria. All’alba, le operazioni di perquisizione sono scattate in tutto il nord, in particolare tra Torino, Milano, Varese, Novara, Pavia e Forlì, e hanno portato a 3 arresti. L’operazione è ancora in corso.

Militanti di estrema destra nel mirino della Digos

Come riporta La Stampa, a coordinare l’operazione scattata nelle prime ore di stamattina è stata la Procura di Torino. La Digos ha perquisito diverse dimore in cui hanno la residenza militanti di estrema destra e ha eseguito 3 arresti. Sotto sequestro è finito un vero e proprio arsenale da guerra composto da fucili d’assalto automatici e diverse armi, tra cui un missile aria-aria completamente funzionante e in uso alle forze armate del Qatar.

Ad eseguire l’operazione insieme alla Digos c’erano anche gli agenti della polizia di prevenzione dell’UCIGOS. Tra le persone finite in manette figura anche Fabio Del Bergiolo, 50enne militante di Forza Nuova che nel 2001 si era candidato al Senato.

Da Donbass all’Italia

Gli ambienti di estrema destra sono entrati nel mirino degli inquirenti dopo che diversi militanti appartenenti a questi gruppi noti per le proprie posizioni oltranziste sono andati a ingrossare le fila dei combattenti di Donbass in Ucraina, durante il conflitto armato tra esercito ucraino e filorussi.

Come riporta Repubblica, pare che da un po’ di tempo la Digos di Torino conducesse indagini sugli ambienti di estrema destra, concentrandosi anche sugli esponenti infiltrati nella tifoseria bianconera. Solo qualche giorno fa, sembra che sia stato arrestato un 28enne, Carlo Fabio D’Allio – considerato il leader del gruppo di estrema destra Legio Subalpina – dopo che gli inquirenti avevano eseguito una perquisizione nella sua abitazione e avevano trovato diversi proiettili da guerra. Proprio a lui sembra che avesse espresso solidarietà con uno striscione il gruppo di tifosi Drughi Giovinezza.

*Immagine in alto: Ansa