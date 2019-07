Un uomo di 59 anni, Giuseppe Vitali, ha provato a uccidere la moglie e la figlia con le quali viveva in provincia di Brescia. Aveva pianificato la strage: di notte, mentre le due donne dormivano voleva ucciderle con un martello. Il piano è stato sventato dalla figlia con prontezza di spirito. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Chiari.

Il piano dell’uomo

Il signor Vitali, 59enne di Coccaglio, in provincia di Brescia, aveva tutto in mente, l’aveva pianificato per filo e per segno di uccidere la moglie e la figlia. È quanto emerso finora da un primo interrogatorio dei carabinieri, lo riporta Brescia Today. Nella notte tra ieri, 15 luglio, e oggi, mentre la moglie e la figlia di 21 anni dormivano le ha colpite con un martello. Prima si è scagliato contro la consorte, poi contro la 21enne. Proprio lei, nonostante lo shock e le ferite, ha avuto la prontezza di riflessi per riuscire a fuggire e ad avvertire il fratello che abita al piano di sotto. Questi, ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri.

Le condizioni delle due donne

Soccorsi e forze dell’ordine si sono precipitati in via Fratelli Rossetti, dove vive la famiglia. Gli uni hanno immediatamente trasportato in ambulanza le due donne in ospedale, gli altri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tento omicidio plurimo. Madre e figlia, oltre al forte spavento, hanno riportato diverse ferite al volto e sul corpo, fortunatamente superficiali; non sono in pericolo di vita.

La confessione scioccante

Il 59enne, arrestato dai carabinieri del comando di Chiari, ha svelato il diabolico piano: voleva prima ucciderle a martellate, poi dare fuoco alla villetta nella quale vive la famiglia. Questo ciò che è emerso da un primo interrogatorio, adesso gli inquirenti stanno cercando di capire le ragioni del gesto del padre di famiglia. Intanto, i carabinieri dell’Arma, durante un sopralluogo nell’abitazione hanno trovato alcune taniche di benzina in garage. Probabilmente sarebbero servite per la seconda parte del piano, sventato, fortunatamente dalla figlia prima che potesse essere messo in atto.