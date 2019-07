Nel parco giochi di Ahmedabad, in India, si è verificata una tragedia che ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 27. Una giostra si è spezzata in due mandando nel panico le 31 persone a bordo oltre che quelle ferme ad aspettare il strada, poco distante della giostra.

Il video della giostra

Nel video diffuso online si vede un braccio della giostra spezzarsi e poi cadere al suolo tra il panico generale. Stando a quanto rivelato da IndiaToday, intanto le autorità hanno aperto una inchiesta per cercare di chiarire le eventuali responsabilità e far luce sulla vicenda. Vijay Nehra, consigliere comunale di Ahmedabad, ha dichiarato: “La polizia, in azione congiunta con i medici legali, sono appena giunti sul posto e stanno cercando di capire cosa ha causato questo terribile incidente“.

Due persone hanno perso la vita: sono Manali Rajvadi, che aveva 24 anni, e Mohammed Zahid Momin, di appena 22 anni.

Guarda il video