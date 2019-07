Lino Guanciale è un attore molto famoso che piace tanto e ha conquistato il pubblico della Rai. Di recente ha pubblicato una foto mentre bacia la sua compagnia in occasione della giornata mondiale del bacio. I commenti ricevuti però non sono tutti positivi e l’attore pubblica un messaggio per invitare chiunque subisca bullismo in rete a confidarsi e chiedere aiuto.

Il messaggio di Lino Guanciale

“Sabato ho postato la foto di un bacio tra me e la mia compagna, Antonella, perché delle volte si agisce di istinto e non credo ci sia nulla di male ad aprirsi. Siamo molto felici dei tanti like e dei tanti commenti positivi che ci sono arrivati, meno di quelli meno carini, ma d’altra parte ognuno ha diritto a pensare quello che vuole. Quello che veramente è inaccettabile sono gli insulti“, comincia così il video dell’attore che ci mette la faccia in tutto e per tutto.

“Io e Antonella stiamo subendo da qualche mese la pressione prossima allo stalking“, svela lui. “Io, ovviamente, ho le spalle abbastanza larghe per potermi difendere, il mio pensiero va a chi invece queste possibilità non le ha. Mai come oggi riesco a mettermi nei panni di tutti coloro che subiscono il bullismo, la persecuzione sui social da parte di persone. Quelli che si possono difendere di meno sono costretti a vedere sacrificata la propria libertà“. Ed è proprio a queste persone che lancia un appello: “Mi sento in questo momento, soprattutto a chi è più piccolo, di dare un consiglio sulla base della mia esperienza: non bisogna aver paura di chiedere aiuto a tutti, dai genitori ai professori, alla polizia postale“.

Guarda il video