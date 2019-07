Sorprendente incontro ravvicinato al largo della Cornovaglia, nelle acque dell’Oceano Atlantico: la biologa marina Lizzie Daly si è imbattuta in una medusa gigante e ne ha condiviso le immagini sui social. L’esemplare è grande quanto un uomo e ha stregato il mondo con la sua imponente apparizione. Appartiene a una delle specie dalle dimensioni più importanti nei mari del Regno Unito e ha una forma ‘a coperchio’ che ricorda quella di un fungo.

La medusa gigante strega il mondo

La biologa Lizzie Daly, protagonista dello straordinario rendez-vous a Falmouth, al largo della Cornovaglia, ha descritto l’avvistamento della medusa gigante come un’esperienza incredibile mai vissuta prima.

La studiosa ha condiviso le immagini dell’esemplare, grande quanto un uomo, incassando una mole impressionante di visualizzazioni su Facebook. L’incontro ha tutto il sapore di un’avventura epica, che l’ha vista immersa nelle acque dell’Atlantico a distanza ravvicinata dall’incredibile regina dei mari.







Il ‘Polmone di mare’ è anche in Italia

Si tratta di un impressionante esemplare della specie dalla forma ‘a coperchio’, detta anche ‘cappello’ o ‘Polmone di mare’, che è solita fare la sua apparizione in primavera, tra maggio e giugno.

La sua puntura non è pericolosa per l’essere umano, ma è comunque in grado di sferrare il suo attacco anche dopo la morte e può raggiungere i 90 centimetri di lunghezza e un peso di circa 35 kg.

Il suo nome scientifico è Rhizostoma pulmo e non è una specie rara come si potrebbe pensare. È particolarmente diffusa nell’Oceano Atlantico orientale e nel Mar Nero, ma non solo: è una delle più grandi meduse del Mediterraneo, che in Italia si trova lungo la costa adriatica e ionica nel periodo a cavallo tra estate e autunno.

La campana semisferica si presenta opalescente e dotata di bordi a frange tendenti al viola. Sotto il cappello si estende il corpo, composto da 8 prolungamenti grumosi da cui si diramano altrettanti tentacoli. La denominazione ‘Polmone di mare’ è dovuta al movimento palpitante che contraddistingue questa specie.

*immagine in alto: fonte/Facebook Lizzie Daly Wildlife, dimensioni modificate