Un uomo ha portato una torta in ospedale come ringraziamento alle infermiere che si erano prese cura di un suo parente. Lo sfizioso dolce, però, ha creato non pochi guai perché, come si è scoperto in seguito, era stato preparato con la cannabis. La vicenda si è svolta nell’ospedale di Warrington, in Inghilterra e, secondo quanto emerso, l’uomo era del tutto inconsapevole della presenza dell’ingrediente “segreto”, avendo preso le ultime fette di una torta avanzata durante la festa per il 18esimo compleanno del nipote. Sebbene non ci siano state conseguenze sullo staff medico o sui pazienti, la polizia ha comunque provveduto a requisire il dolce e a distruggerlo.

Nessuna conseguenza per infermiere e pazienti

L’incidente risale allo scorso 27 maggio, quando l’uomo si è recato nella struttura ospedaliera per ringraziare tutte le infermiere per l’eccellente lavoro svolto. Come riportato nel comunicato stampa del Warrington Hospital, qualcuno avrebbe avvertito uno strano odore provenire dalla torta e avrebbe chiamato la polizia. Le successive analisi avrebbero poi confermato la presenza di cannabis al suo interno, fatto che ha finito per allarmare non poco i familiari dei pazienti in degenza nel reparto.

A questo proposito la direzione dell’ospedale precisa che: “Solo un membro dello staff ha mangiato la torta, nessuno ha subito conseguenze e nessun paziente ha mangiato il dolce. […] A conferma di ciò, non si è verificato alcun problema che abbia compromesso la cura dei pazienti durante il turno”.

“Un sincero errore da parte di tutti”

Ciononostante, un’infermiera rimasta anonima ha dichiarato al Manchester Evening News che almeno 3 o 4 persone avrebbero consumato la torta, rimanendo poi “sballate”. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo non era al corrente di quanto accaduto ed rimasto scioccato nell’apprendere quale fosse il reale contenuto della torta del nipote. Le forze dell’ordine non hanno comunque voluto perseguire nessuno, anche perché lo stesso ragazzo non poteva immaginare che il nonno avrebbe portato il dolce alle infermiere.

“È stato un sincero errore da parte di tutti – ha dichiarato un portavoce della polizia al Manchester Evening News – anche della persona che aveva messo in quella torta qualcosa che non avrebbe dovuto mettere, perché non aveva idea che sarebbe finita in un ospedale. Nessuno ne era a conoscenza, quindi abbiamo deciso di chiudere qui la storia”.