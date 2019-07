Rocco Hunt dice addio alla musica: "Mollo tutto"

Come un fulmine a ciel sereno arriva l’addio alla musica di Rocco Hunt. Il rapper, 25 anni, ha annunciato il suo ritiro dai palcoscenici con un post su Instagram. “Mi hanno privato e ancora adesso mi privano della mia libertà” esordisce il cantante che nel 2014 vinse la sezione “Nuove proposte” al Festival di Sanremo con il brano Nu juorno buono.

Rocco Hunt: “Mollo tutto, è la decisione più onesta”

Parole piene di tristezza ma anche di rassegnazione amara e rabbiosa quelle di Rocco Hunt che ha oggi annunciato, tramite il suo profilo Instagram, di voler abbandonare la scena musicale per sempre. “Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto – scrive rivolgendosi ai suoi fan – e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica“.