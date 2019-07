Dopo ben 24 puntate e 300 mila euro vinti I Tre Forcellini sono stati eliminati. Il terzetto ha dovuto cedere il passo e lasciare il loro posto di campioni di Reazione a Catena a I Giù per Su.

I Tre Forcellini eliminati

I Tre Forcellini, che si sono dati questo nome per omaggiare il quartiere della loro università a Padova, sono stati i campioni che si sono portati a casa una delle cifre più alte nella storia del programma Reazione a Catena su Rai1. 300 mila euro conquistati per i tre studenti universitari, Simone, Alessandro e Gianluca, battuti nell’intesa vincente da I Giù per Su. “Siete stati straordinari. A presto, ovunque sia“, ha detto il conduttore Marco Liorni per salutarli una ultima volta.

La partecipazione a Reazione a Catena

L’idea di partecipare a Reazione a catena è stata di Gianluca che ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Seguendo il programma, ho pensato che era qualcosa su cui potevamo andare abbastanza bene. Alla festa di Natale l’ho detto ad Alessandro, lui ha risposto subito di sì“. Di lì a poco si è formato il gruppo che ha vinto e che ha convinto il pubblico, oltre che gli autori del programma. Christian Monaco, autore della trasmissione dalla prima edizione, ha raccontato: “Quando c’è la squadra in cui vedo il sacro fuoco me ne accorgo subito“. E ancora: “I Tre Forcellini hanno fatto un buon provino, erano giustamente preparati, non scioltissimi davanti alla telecamere, mancava pochissimo per essere una squadra perfetta“. Poi dal provino fino al debutto in tv sono passati i mesi sufficienti a farli diventare una vera e propria squadra. “Sono tre giovani preparati, con delle basi, solide famiglie, sono sportivi e hanno tanti interessi. Danno una bella immagine della gioventù“, ha spiegato ancora.