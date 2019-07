Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro ha compiuto 18 anni e la madre ha deciso di riservargli un regalo severo, ma giusto. Si tratta di un gesto, quello della ex naufraga, che sicuramente determinerà uno scatto di crescita importante per il suo ragazzo.

La Di Pietro ha deciso, come regalo di compleanno, di cacciarlo di casa. Un’iniziativa che il giovane forse non apprezzerà oggi, ma che sicuramente rivaluterà domani.

La lettera di Carmen al figlio

La 54enne sembra terrorizzata all’idea che suo figlio possa venir su come un “bamboccione”. Così, per evitare il disastro ha deciso di regalargli la maturità. Glielo comunica attraverso una lunga lettera che affida alla pubblicazione del settimanale DiPiù.

“Caro Alessandro, hai appena compiuto 18 anni, e anche se so che non ti farà piacere e ti sembrerò una madre spietata, il mio regalo è un invito di cui devi prendere atto: ti sbatto fuori di casa” comincia la showgirl.

Un regalo per il suo bene

Nelle parole di Carmen tutte le buone intenzioni. “È arrivato il momento di cominciare ad affrontare le difficoltà della vita da solo, perché non esiste solo il divertimento ma anche il sacrificio. È ora che ti trovi un lavoro e una casa in affitto.

Lo faccio per il tuo bene“. Una madre che agisce nel tentativo di strappare il proprio ragazzo ad una generazione di bamboccioni, incapaci di provvedere alla loro indipendenza. “Hai sempre avuto tutto dalla vita, ma per diventare un uomo devi iniziare a camminare con le tue gambe, non voglio a casa un bamboccione“.

Ma la decisione suona anche come una sorta di lezione. “Mi hai chiesto la macchina, e non una piccola ed economica, oltre alla festa che mi è costata una tombola. Ma l’auto no, te la devi guadagnare da solo. Per te ci sarò sempre, mica ti abbandono, non pensare che io sia cattiva o troppo severa perché un giorno mi ringrazierai.

Ti ho regalato una bella e grande valigia per il tuo trasloco, ti servirà presto. Figlio mio vedrai che è bello diventare grande“. Insomma, anche se può suonare severa, la voce di Carmen Di Pietro è quella di una mamma estremamente premurosa.